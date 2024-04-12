Россия в ООН напрямую обвинила Киев в теракте в «Крокус сити холле»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме поставок западного оружия на Украину в пятницу, 12 апреля, заявил, что Киев непосредственно вовлечен в теракт в «Крокус сити холле» в Москве и предупредил Запад об опасности нападения на него «Франкенштейна», взращенного им самим, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное бесчеловечное преступление. …Со всем основанием можно утверждать, что следы заказчика теракта ведут в Киев».

«Хочу сказать нашим западным коллегам следующее: в своем русофобском угаре, потакая во всем своему детищу – киевскому режиму, вы взрастили монстра. Его активность уже не ограничивается собственно Украиной, где клика Зеленского узурпировала власть и, подавив инакомыслие, чинит беззаконие над собственными гражданами, открыто глумится над памятью жертв германского нацизма и героизирует его пособников. Его террористические щупальца уже открыто видны и за пределами Украины. И если сегодня проблемы в этой связи возникают у России, то это не значит, что завтра они не доберутся куда-то еще. Ведь связь с реальностью украинский главарь уже потерял и адекватно ее оценить больше не способен. Не ровен час, и ваш Франкенштейн может ополчиться на вас в бессильной злобе от неспособности переломить ситуацию на фронте и перед лицом неминуемого поражения», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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