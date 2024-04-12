Германия призвала своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел ФРГ в пятницу, 12 апреля, на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке призвало своих граждан покинуть Иран и предостерегло от поехдок в Израиль, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на странице МИД ФРГ в социальной сети Х (экс-Twitter), говорится: «Вместе с нашими партнерами мы сейчас делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам ФРГ, находящимся сейчас в этом регионе, следует обратить внимание на наши инструкции по безопасности. Предостерегаем от поездок в Иран, Израиль и палестинские территории. Что касается Ирана, призываем граждан ФРГ покинуть эту страну».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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