Россия успешно испытала межконтинентальную ракету

Министерство обороны РФ в пятницу, 12 апреля, сообщило об успешном испытательном пуске с полигона Капустин Яр межконтинентальной баллистической ракеты.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Все задачи пуска выполнены в полном объеме, результаты подтверждают высокую надежность оружия».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube