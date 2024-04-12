российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 апреля 2024, 20:40 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия успешно испытала межконтинентальную ракету

Архив. Скриншот видео Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в пятницу, 12 апреля, сообщило об успешном испытательном пуске с полигона Капустин Яр межконтинентальной баллистической ракеты.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Все задачи пуска выполнены в полном объеме, результаты подтверждают высокую надежность оружия».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Наука, Политика, Россия,