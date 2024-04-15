Секретарь Совбеза РФ Патрушев обсудил с израильским коллегой обстановку на Ближнем Востоке

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 15 апреля, в ходе телефонных переговоров разговор с Председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о недопущении эскалации на Ближнем Востоке.

В сообщении, размещенном на сайте российского Совбеза, говорится: «В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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