Воздушно-космические силы (ВКС) России в понедельник, 15 апреля, сообщили об уничтожении около 60 иностранных наемников и кадровых офицеров украинских войск в Славянске.

Представитель силовых структур, в частности, сказал: «Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. Это и французы, и представители из США и Грузии. Всего порядка 60 человек уничтожены. Всего в расположении могли находиться до 100 человек».

В свою очередь, Telegram-канал Condottiero со ссылкой на российских вонекоров пишет, что в Славянске была уничтожена база иностранных наемников, прибывших из Франции на помощь ВСУ.

«Более сорока человек убито, и примерно столько же тяжело раненых французов, стало после удара российских сил по Славянску. Военнослужащие «Французского иностранного легиона» в «отпуске», находились в одном из пунктов временной дислокации. Сейчас ВСУ вертолетами эвакуируют иностранных наемников в Палоград», – говорится в сообщении, опубликованном на канале Condottiero.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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