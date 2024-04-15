Госдеп США пообещал союзникам поддержку в Черном море

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время видеообращения на Второй конференции по безопасности на Черном море в Софии в понедельник, 15 апреля, заявил, что Соединенные Штаты для обеспечения безопасности поддержат всех своих союзников в Черноморском регионе, – сообщает агентство Associated Press.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Союзники, имеющие выход к Черному морю, могут рассчитывать на поддержку США для обеспечения безопасности и процветания своего региона».

София, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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