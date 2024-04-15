Нетаньяху поручил ЦАХАЛ предложить цели для ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предложить важные цели в Иране, чтобы ответить на атаку Тегерана, но которые не повлекут за собой жертвы, – сообщает в понедельник, 15 апреля, The Washington Post.

Источник американского издания, в частности, сказал: «Военный кабинет Израиля в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана. Биньямин Нетаньяху попросил руководство ЦАХАЛ представить варианты целей. Израиль ищет варианты, которые пошлют сигнал, но не вызовут жертв. …Союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу. В свою очередь, мы хотим продолжать работать с нашими партнерами, особенно после успеха, которого мы совместно добились. Нам важно ответить, но нет необходимости приводить к жертвам. Мы должны не разозлить союзников, чтобы в дальнейшем позволить нам создать региональный альянс против Ирана».

«Варианты Израиля предполагают кибератаку или удар по иранской критической инфраструктуре», – пишет The Washington Post.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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