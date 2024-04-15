Байден призвал к прекращению огня в Газе

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани в понедельник, 15 апреля, во избежание разрастания военного конфликта выступил с призывом к прекращению огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Мы привержены прекращению огня, которое бы вернуло домой заложников и не допустило разрастания конфликта за его нынешние рамки. …Иран устроил беспрецедентную воздушную атаку против Израиля, а мы приложили беспрецедентные военные усилия для защиты Израиля и отразили эту атаку».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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