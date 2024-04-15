Еврокомиссия одобрила «план реформ» Украины стоимостью в €50 млрд

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 15 апреля, одобрила план реформ для Украины «Ukraine Facility», общая сумма которого до 2027 года составит 50 млрд. евро, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Еврокомиссии, в частности, говорится: «Еврокомиссия одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих инвестиций и реформ на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до €50 млрд. Платежи будут осуществляться по мере выполнения Киевом согласованных реформ и инвестиционных шагов».

«Предстоящее утверждение плана Советом ЕС позволит перевести Киеву €1,89 млрд, на что у стран ЕС есть один месяц. В случае, если Украина сделает все по этому плану, то к 2040 году ее ВВП вырастет на 14,2%. …План включает 69 реформ и 10 инвестиционных задач, степень выполнения которых будет оцениваться по 146 качественным и количественным показателям. …ЕК ожидает от Украины проведения реформ в 15 секторах и сферах экономики, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, «зеленый и цифровой переход», управление человеческими ресурсами, систему контроля госпредприятий и госфинансов, децентрализацию, условия для бизнеса. Ряд реформ направлен на изменение судебной системы, ускорение интеграции Украины в ЕС», – сообщили в Еврокомиссии и добавили: «Для защиты финансовых интересов Евросоюза в мае текущего года будет создана независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование европейских фондов Украиной».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube