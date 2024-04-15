В Тбилиси начались беспорядки из-за закона «об иноагентах»

Министерство внутренних дел Грузии в понедельник, 15 апреля, предупредило протестующих в Тбилиси против принятия в первом слушании законопроекта «об иноагентах» о применении силы случае неповиновения правоохранителям, – сообщают местные СМИ.

В заявлении, распространенном МВД Грузии, говорится: «Призываем организаторов и участников акции повиноваться законным требованием полиции. В случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности».

Сообщается о прибытии к заднию грузинского парламента подразделений спецназа с водометами.

Ранее в понедельник, 15 апреля, после 11-часового обсуждения юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

В законе предусматривается обязательная регистрация в специальном реестре для НКО и СМИ, которые «работают в интересах иностранной державы», кроме того такие юридические лица должны будут отчитываться о своих доходах, полученных от своей деятельности.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube