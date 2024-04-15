Гросси заявил о реальности ядерного инцидента на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 15 апреля, заявил о реальности ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за атак Украины на энергоблоки станции, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гросси сказал: «Атаки на ЗАЭС серьезно повышают риски для физической и ядерной безопасности на станции, несмотря на перевод всех ее энергоблоков в режим холодного останова. Атака на купол блока №6 к серьезным повреждениям не привела, но это создало очень опасный прецедент. Нападения на станцию должны быть прекращены, они значительно увеличивают риски для нее. За несколько месяцев до прямых атак на ЗАЭС уже наблюдался рост числа нападений на Энергодар при помощи беспилотников».

«Мы находимся в опасной близости к ядерной катастрофе. Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Чтобы свести риск аварии к минимуму, мы должны сделать все, что в наших силах», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Следует отметить, что Рафаэль Гросси снова не уточнил, кто именно атакует Запорожскую АЭС.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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