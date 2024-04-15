В Белом доме рассказали, почему Израилю перехватывать ракеты помогают, а Украине – нет

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 15 апреля, пояснил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты так же, как помогли Израилю сбивать иранские, потому что это «разные картины угроз», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, почему США исключили возможность использования своих вооруженных сил для перехвата российских ракет и беспилотников на Украине, при этом участвуя в отражении атак Ирана по Израилю, Кирби сказал: «Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, но ведь речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве и разных картинах угроз».

«США с самого начала четко заявляли, что не намерены вовлекаться в конфликт на Украине в боевой роли. Мы поставляли Киеву, в том числе, и средства противовоздушной обороны. Сейчас мы этого делать не можем, потому что у нас нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды национальной безопасности», – добавил американский чиновник.

Отметим, что ранее в понедельник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки заявил, что «союзники будут готовы защитить Украину так же, как и Израиль, который членом НАТО не является».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube