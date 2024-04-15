Небензя рассказал о систематических атаках Киева на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 15 апреля, заявил, что при попустительстве Запада киевский режим систематически атакует Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но, несмотря на это, Россия сделает все, чтобы избежать ядерной катастрофы.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «При попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на ЗАЭС и прилегающие к ней территории. …Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматума: «передайте контроль над ЗАЭС и тогда вас перестанут обстреливать». Таким образом, они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и признались в соучастии в этих безответственных обстрелах».

«Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба. Со своей стороны наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. Намерены и далее предпринимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС. Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества также сделать все возможное для спасения мира от ядерного инцидента», – добавил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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