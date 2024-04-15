Глава Следкома призвал ужесточить наказание за распространение видео и фото жестоких преступлений

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал «как можно скорее» ужесточить уголовную ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ, совершенных с особой жестокостью, – сообщает во вторник, 16 апреля, «Комсомольская правда».

В интервью изданию председатель Следкома сказал: «Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети «Интернет». Короткие ролики, длящиеся несколько секунд, вызывают в комментариях большую агрессию, которая в дальнейшем переносится в реальную жизнь. При наличии механизмов мониторинга такой агрессии можно было бы предотвратить трагические последствия».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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