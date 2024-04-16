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Вторник, 16 апреля 2024, 18:56 мск

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Российские военные уничтожили «скорую» с украинским минометным расчетом и операторами дронов

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 16 апреля, сообщил об уничтожении на правом берегу Днепра украинской машины «скорой помощи», перевозившей группу операторов FPV-дронов и минометный расчет.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная «скорая» огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем».

«Российские разведчики неоднократно документировали факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружения в зоне боевых действий. А украинские боевики на правом берегу Днепра надевают гражданскую одежду поверх или вместо камуфляжа, маскируясь под мирных жителей. И то, и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России. Все эти счета будут обязательно предъявлены к оплате. Ничто не будет прощено и забыто!», – добавил глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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