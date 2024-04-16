Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назначен замначальником ГУ МО по военно-политической работе

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 16 ареля, сообщил, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен замначальником Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Указом Президента РФ генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием! …Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца. Также хочу сообщить, что Апты Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат».

«Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Его опыт, умение принимать взвешенные решения, а также стремление быть полезным Отечеству лучшим образом скажутся на итогах его работы. Я выражаю искреннюю благодарность Владимиру Владимировичу за такую высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, и оказанное ему доверие. Для всех нас большая честь и гордость трудиться на благо нашего великого Отечества – России!», – подчеркнул глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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