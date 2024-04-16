Министр юстиции США заступился за умственные способности Джо Байдена

Глава минюста США Меррик Гарланд на слушаниях в Конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год, во вторник, 16 апреля, выступил в защиту умственных способностей Джо Байдена, подчеркнув, что американский президент «профессионально решает как внутренние, так и внешние проблемы», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гарланд сказал: «Я говорил это прежде и повторю вновь... Я сохраню полное доверие к президенту. У него не наблюдается никаких отклонений, и я категорически отвергаю вашу характеристику в отношении него. Я лично был свидетелем того, как президент Байден профессионально проводит совещания своего кабинета министров по внутри- и внешнеполитическим вопросам».

Следует напомнить, что в мае 2023 года 61 республиканец из Палаты представителей Конгресса США потребовал от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей, выразив обеспокоенность «его когнитивным состоянием и способностью работать еще один срок в качестве президента».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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