Столтенберг призвал «копать глубже», чтобы передать больше снарядов Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 16 апреля, по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что для того, чтобы обеспечить Украину боеприпасами и системами ПВО страны-члены альянса должны «копать глубже», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в сети X (экс-Twitter) Столтенберг написал: «Провел разговор с президентом Румынии по нашей поддержке Украины. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины. Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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