российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 апреля 2024, 21:16 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Столтенберг призвал «копать глубже», чтобы передать больше снарядов Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: www.nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 16 апреля, по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что для того, чтобы обеспечить Украину боеприпасами и системами ПВО страны-члены альянса должны «копать глубже», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в сети X (экс-Twitter) Столтенберг написал: «Провел разговор с президентом Румынии по нашей поддержке Украины. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины. Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Украина,