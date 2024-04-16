Боррель объяснил, почему Запад не сможет защитить небо Украины, так же как Израиля

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС во вторник, 16 апреля, заявил, что оказывать Киеву такую же помощь в защите неба, как Израилю, Запад не может, поскольку на Украине нет военных баз других стран, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава евродипломатии сказал: «Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны... Но на Украине нет этих баз… Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь».

«Израиль сам создавал свой «Железный купол», защищающий его от внешних атак, и потратил на эту систему огромные средства. Но, даже если бы у нас были средства, мы бы такой «купол» для Украины за сутки построить бы не смогли», – добавил Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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