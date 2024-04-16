США планируют ввести санкции против Ирана в ближайшие дни

Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в ходе заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне во вторник, 16 апреля, заявила, что США в ближайшие дни намерены ввести против Ирана новые санкции, – сообщает Reuters.

В ходе своего выступления Йеллен сказала: «Что касается санкций, я ожидаю, что мы введем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни в связи с его беспрецедентным нападением на Израиль. Наши действия могут быть направлены на сокращение возможностей Ирана по экспорту нефти. В ходе переговоров, которые я провела, все варианты прекращения финансирования терроризма в Иране продолжают оставаться на столе».

«Очевидно, что Иран продолжает экспортировать нефть. Казначейство и Госдепартамент ранее уже принимали меры по сдерживанию дестабилизирующего поведения Ирана путем уменьшения его способности экспортировать нефть. Возможно, мы могли бы сделать больше», – добавила глава американского минфина.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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