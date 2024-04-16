СМИ: Эстонии не хватает денег для поставок снарядов Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкура заявил о нехватке средств на чешскую инициативу по закупке снарядов в третьих странах и поставках их на Украину, – сообщает во вторник, 16 апреля, издание iRozhlas.

Чешское издание пишет, глава эстонского минобороны сказал: «Несмотря на то, что ряд стран уже внес свой вклад, денег у нас все равно не хватает. Кроме того, предложенные снаряды нуждаются в проверке, поэтому часть из них до конца года может не дойти до фронта.

«Для Украины найдено около 1,5 млн. снарядов, что вдвое больше, чем ожидалось, но их рыночная цена из-за высокого спроса также выросла вдвое. Прага пока получила средства от союзников на закупку первых 300 тысяч боеприпасов, еще 500 тысяч – в разработке. Первые поставки в Украину должны пройти не позже июня», – говорится в публикации iRozhlas.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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