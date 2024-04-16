СМИ: Израиль решил, как ответит на атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на заседании военного кабинета в сокращенном составе во вторник, 16 апреля, определилась с вариантами ответов на удар Ирана, но дату назвать пока не готова, – сообщает The Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на источники пишет: «Варианты ответов варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов по базам с беспилотникам и баллистическим ракетам. Также рассматриваются санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и кибератака».

В свою очередь The Times of Israel со ссылкой на собственный источник пишет, что ответ Израиля может быть, «как по самому Ирану, так за его пределами».

«Мы будем заставлять Иран гадать, откладывая потенциальный ответ. Пусть они беспокоятся», – сказал собеседник издания.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube