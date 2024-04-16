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Среда, 17 апреля 2024, 01:29 мск

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В Палате представителей США решили разделить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: pixabay

Предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о разделении законопроектов по помощи Украине, Израилю и Тайваню во вторник, 16 апреля, было поддержано главами четырех комитетов законодательного органа, – сообщает служба новостей BBC.

В совместном заявлении председателей комитетов Палаты представителей Конгресса США говорится: «Спикер Джонсон представил план, который поддержит интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. У нас нет лишнего времени, когда речь идет о нашей национальной безопасности, в связи с чем на этой неделе нам нужно принять пакет помощи в таком варианте».

Следует напомнить, что в феврале текущего года Сенат Конгресса СЩА одобрил принять предложение Белого дома о помощи Украине, Израилю и Тайваню единым пакетом.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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