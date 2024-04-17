Швеция приняла закон о смене пола несовершеннолетними

Парламент Швеции (Риксдаг) в среду, 17 апреля, подавляющим числом голосов принял закон о смене пола несовершеннолетними, не предполагающий операцию или физическое изменение пола. Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года, – сообщают СМИ.

За закон «О гендерной идентичности» проголосовали 234 депутата, 94 выступили против.

Во время дебатов Йохан Хультберг от партии «Умеренных», в частности, сказал: «Сегодня мы совершаем не революцию, а реформу. Неразумно, что для изменения юридического пола должны быть такие же требования, что и для проведения необратимой операции по подтверждению пола».

Новый закон упрощает смену пола лицам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории», что означает смену персонального номера в налоговом регистре, но не предполагает операцию или физическое изменение пола.

С принятием нового закона несовершеннолетним шведам будет достаточно лишь заключения врача о том, что он считает подтвержденным желание лица сменить свой пол и жить в новом качестве долгое время, а также – одобрения Социального управления Швеции. Новая возрастная граница возможности сменить пол определена – 16 лет.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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