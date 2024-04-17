Париж собирается найти «наилучший» способ использовать замороженные российские активы

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в среду, 17 апреля, заявил, что Париж готов найти способ, как использовать доходы от замороженных активов России для поддержки киевского режима, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Ле Мэр сказал: «Мы готовы найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки правительств Украины».

Ранее сообщалось, что во французской юрисдикции находятся около 22,8 миллиарда евро российского Центробанка.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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