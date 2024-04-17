Опубликованы три законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе

Палата представителей США в среду, 17 апреля, опубликовала проект трех раздельных законов о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, в котором предусмотрено возмещение Киевом оказанной экономической помощи и усиление его подотчетности, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Палаты представителей, в частности, говорится, что законопроект о помощи Украине требует от Госдепартамента и Пентагона представить стратегию. Проект палаты представителей предполагает ассигнования в $ 60,84 млрд в связи с конфликтом на Украине, в т.ч. $23 млрд на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг из арсеналов США. На закупку для Украины вооружений и оборонных услуг- $13,8 млрд., для обеспечения текущих военных операций США в регионе $1,3 млрд. На аудит помощи – $26 млн.

Кроме того, проект закона предписывает президенту США предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, но при этом он должен договориться с Украиной «о возмещении оказанной финансовой помощи».

Ранее сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине будет оказываться на кредитной основе.

«Комитет по вопросам регламента Палаты представителей сегодня опубликует текст трех законопроектов по финансированию национальной безопасности США и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, включая кредитную структуру оказания помощи, а также усиление подотчетности», – сообщил Джонсон в письме к депутатам Палаты представителей.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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