Вашингтон угрожает санкциями китайским компаниям за поддержку ОПК России

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в среду, 17 апреля, заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции против компаний КНР, которые, по мнению Белого дома, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о предполагаемой поддержке российского ОПК китайскими компаниями, представитель Госдепа сказал: «Мы уже вводили санкции в отношении соответствующих фирм в КНР. И мы готовы в случае необходимости сделать дальнейшие шаги. Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия России, что помогает ей нарастить объемы военного производства».

«Мы по дипломатическим каналам выражали КНР свою обеспокоенность, в том числе в недавних разговорах на уровне лидеров стран. Также мы издали исполнительный указ против банков в третьих странах, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс России», – добавил Пател.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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