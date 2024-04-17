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Среда, 17 апреля 2024, 23:05 мск

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Байден заявил о готовности подписать законы о помощи Украине и Израилю

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден в среду, 17 апреля, заявил о поддержке и готовности подписать законы о выделении финансовой поддержки Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, – сообщают СМИ

В заявлении Байдена, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Палата представителей должна принять пакет уже на этой неделе, чтобы Сенат скорее сделал то же самое. Я немедленно подпишу эти законы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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