Лидеры ЕС призвали передать системы ПВО Украине

Главы стран и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе в среду, 17 апреля, призвали срочно предоставить Украине всю необходимую ей военную помощь, включая системы ПВО, – сообщают СМИ.

В итоговом заявлении, опубликованном на сайте ЕС, в частности, говорится: «Европейский Совет подчеркивает необходимость срочно предоставить воздушную оборону Украине и ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты. … Военная поддержка будет оказываться при полном соблюдении политики безопасности и обороны и принимая во внимание интересы всех государств-членов ЕС».

Следует отметить, что лидеры стран Евросоюза никаких конкретных решений по наращиванию поставок систем ПВО Украине не обозначили.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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