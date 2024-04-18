Столтенберг заявил, что Украина должна сама себя обеспечивать живой силой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри в четверг, 18 апреля, заявил, что Киев должен сам обеспечить себя живой силой, и напомнил, что на украинскими властями только что был принят закон, расширяющий возраст мобилизации, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о нехватке личного состава у ВСУ, Столтенберг сказал: «Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, что они и делают сейчас. Что же касается людей, то это должна обеспечивать сама Украина, там принят новый закон, который расширяет призывной возраст. Не буду вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей».

«Я вижу позитивные сдвиги в вопросах поставок Украине оружия членами альянса, например, Дания, Нидерланды и Германия объявили о новых средствах для поддержки Киева. Также у нас есть обнадеживающие сигналы из конгресса США, который в ближайшие дни рассматривает пакет помощи в 61 миллиард долларов для Украины», – добавил генсек НАТО.

Капри, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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