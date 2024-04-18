Генсек ООН заявил о гибели почти 14 тысяч палестинских детей в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности в четверг, 18 апреля, заявил, что по данным ЮНИСЕФ за время операции Израиля в секторе Газа убиты уже более 13,9 тысячи палестинских детей.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «Цифры потерь ошеломляют и беспрецедентны по скорости и масштабу за все время моего пребывания на посту генерального секретаря. По данным ЮНИСЕФ в результате интенсивных, зачастую неизбирательных ударов Израиля по сектору Газа убиты более 13,9 тысячи палестинских детей. Шесть с половиной месяцев израильской военной операции в Газе создали гуманитарный ад».

«Десятки тысяч людей были убиты. Два миллиона палестинцев столкнулись со смертью, разрушениями и отказом в гуманитарной помощи, теперь им грозит голод. Израильская операция в Рафахе усугубит эту гуманитарную катастрофу. Все это произошло на фоне жестких ограничений, введенных властями Израиля на доставку гуманитарной помощи населению Газы, которое сталкивается с массовым голодом. Прекращение боевых действий в секторе Газа значительно ослабило бы напряженность во всем регионе. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа», – подчеркнул генсек ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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