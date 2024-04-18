Американских конгрессменов, проголосивших за помощь Украине, призвали вступать в ВСУ

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин внесла поправку в законопроект о помощи Киеву, в которой предлагается проголосовавшим за помощь Украине законодателям вступить в ряды ее вооруженных сил, чтобы «показать свою поддержку», – сообщает в четверг, 18 апреля, журнал Newsweek.

В публикации американского издания, в частности, говорится: «Марджори Тейлор Грин внесла поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой члены Конгресса, голосующие за предоставление помощи Украине, обязаны вступить в ряды вооруженных сил этой страны».

Накануне конгрессвумен в своем аккаунте в соцсети X написала: «Любому члену Конгресса, который проголосует за этот законопроект, будет необходимо вступить в ряды украинской армии. Если вы хотите финансировать войну, почему бы вам на нее не отправиться? Покажите свою поддержку Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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