Москва пригрозила Израилю санкциями

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в четверг, 18 апреля, заявил, что РФ в ближайшее время вернется к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции с требованием прекращения огня.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Хотим указать непреложную важность прекращения огня в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2728, за невыполнение которой Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений. Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время».

В свою очередь, первый заместитель российского постпреда при ООН в своем Telegram-канале выложил заявку Израиля на выступление в ООН с обещанием выполнять обязательства по Уставу Всемирной организации.

«Вот подборка оригинальных исторических документов: заявка Израиля на выступление в ООН (с обещанием выполнять обязательства по Уставу), доклад Комитета по приему новых членов, из которого вытекает отсутствие консенсуса, и, наконец, решение дать положительную рекомендацию Генассамблее. Оценки еще не завершившихся пока дебатов по Ближнему Востоку дадим позже», – написал Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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