Отток капиталов из ЕС в США составляет 300 миллиардов евро в год

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в четверг, 18 апреля, заявила, что ЕС теряет €300 млрд ежегодно, которые в виде оттока капитала уходят в США, что подрывает конкурентоспособность Европы, – сообщают СМИ.

«Главной темой саммита было обсуждение экономической ситуации в ЕС и необходимых сообществу экономических преобразований. …Хочу сказать, что Евросоюз теряет €300 млрд европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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