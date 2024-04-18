Россия призвала принять Палестину в члены ООН «здесь и сейчас»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в четверг, 18 апреля, призвал поддержать принятие Палестины в состав ООН в качестве полноценного члена «здесь и сейчас».

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас – это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН.

«Палестина проделала долгий и мучительный путь в этом направлении, и уже с 2012 года имеет при ООН статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех челнов Совета безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы. Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта», – подчеркнул Небензя.

Следует отметить, что в четверг, 18 апреля, на 17.00 (00.00 мск) намечено голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена. На данный момент Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, в отличие от Израиля, который с 1948 года является полноправным членом Всемирной организации.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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