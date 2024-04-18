США будут голосовать против принятия Палестины в постоянные члены ООН

Заместитель руководителя официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в четверг, 18 апреля, заявил, что Соединенные Штаты выступят против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по принятию Палестины в полноправные члены всемирной организации, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «США намерены проголосовать против этого предложенного проекта резолюции СБ ООН. Соединенные Штаты придерживаются разрешения палестино-израильского конфликта по принципу создания двух государств. Однако ООН должна воздержаться от преждевременных действий, которые обрести государственность Палестине не помогут».
Вашингтон, Иван Бабурин
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