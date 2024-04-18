Макрон объяснил, почему Украина не создаст систему ПВО, как в Израиле

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 18 апреля, заявил, что Украина не создаст систему ПВО такую же, как у Израиля, поскольку Тель-Авив финансировал и занимался этим на протяжении десятилетий, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Макрон сказал: «Израиль строил свою систему ПВО многие десятилетия, на протяжении долгого времени финансировал ее. Невозможно построить точно такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины. Также это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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