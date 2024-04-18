Небензя: Бойня палестинцев продолжится из-за позиции США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в четверг, 18 апреля, заявил, что из-за США мир не смог защитить палестинцев от израильской бойни.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни. Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность. …Каждое американское вето по Газе – это не просто статистика голосования в Совете безопасности ООН, у него была и конкретная страшная цена – жизни тысяч мирных жителей Газы».

Отметим, что ранее сегодня замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты выступят против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по принятию Палестины в полноправные члены всемирной организации.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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