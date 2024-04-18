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Четверг, 18 апреля 2024, 23:05 мск

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Российские ВКС уничтожили пять баз боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов на брифинге в четверг, 18 апреля, сообщил об уничтожении силами российских ВКС пяти мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «Ударами ВКС России уничтожены пять мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур в провинции Хомс».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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