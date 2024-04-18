Боррель объявил Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг, 18 апреля, заявил, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Евросоюза, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X Боррель написал: «Встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в кулуарах саммита G7. Украине срочно нужны системы противовоздушной обороны для противодействия атакам России. Я ожидаю четких обязательств от государств-членов ЕС на заседании в понедельник. Безопасность ЕС также поставлена на карту: Россия представляет для нас экзистенциальную угрозу».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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