Туск отказался передать Киеву системы ПВО Patriot

Премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге по итогам заседания Европейского совета в четверг, 18 апреля, заявил, что Варшава не сможет поставить Украине системы ПВО Patriot, потому что их нет в достаточном количестве, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Туск сказал: «Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot, она призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы они также присоединились к этой инициативе. Однако, Польши это не касается, поскольку у нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться».

«Голландия уже декларировала желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства», – отметил польский премьер.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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