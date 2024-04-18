Иран пригрозил Израилю пересмотреть свою ядерную доктрину

Один из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Ахталаб, отвечающий за ядерную безопасность страны в четверг, 18 апреля, заявил, что Иран может пересмотреть свою «ядерную доктрину» после угроз Израиля нанести удар по стране, – сообщает агентство Tasnim News.

Как пишет агентство, Ахмад Ахталаб сказал следующее: «Угрозы сионистского режима в отношении ядерных объектов Ирана позволяют пересмотреть нашу ядерную доктрину и отклониться от наших предыдущих соображений. Иран определенно ответит взаимностью на любое нападение Израиля на его ядерные объекты. Мы точно знаем, где находятся основные ядерные объекты противника. Наши пальцы находятся на спусковом крючке, чтобы запустить мощные ракеты для полного уничтожения определенных целей».

«Если сионистский режим захочет принять меры против наших ядерных центров и объектов, он обязательно столкнется с нашей реакцией. В ходе контратаки ядерные объекты израильского режима будут атакованы и подвергнуты воздействию современного оружия», – цитирует слова Хахталаба официальное информационное агентство IRNA.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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