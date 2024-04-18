СМИ: Шеф ЦРУ предупредил о поражении Киева к концу текущего года

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего в четверг, 18 апреля, заявил конгрессменам, что Украина к концу 2024 года может потерпеть поражение, – сообщает газета Politico.

В ходе своего выступления Бернс сказал: «Есть реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года. Как минимум, существует реальная возможность, того, что Путин окажется в состоянии, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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