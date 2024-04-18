Швеция может передать Украине одну систему ПВО Patriot

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 18 апреля, заявил, что Стокгольм не исключает возможности передачи Киеву одного комплекса Patriot, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кристерссон сказал: «Европейские страны согласны с тем, что именно сейчас системы ПВО в подходящем объеме могут принести Украине большую пользу. Что конкретно мы сможем отправить, объявим позже. Я не собираюсь обещать, что Швеция выберет именно Patriot, но я бы не стал этого исключать. Просто прямо сейчас, я не хочу обещать этого».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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