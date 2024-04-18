Краснов заявил венесуэльскому коллеге об очевидности «украинского следа» в теракте в «Крокус сити холле

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо в Каракасе заявил, что в деле о террористическом акте в «Крокус сити холле» украинский след очевиден, – сообщают в четверг, 18 апреля, СМИ.

Во время общения с Ичасо российский генпрокурор сказал: «Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей. Безусловно, мы прилагаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след».

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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