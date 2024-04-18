Небензя: США пытаются заставить палестинцев подчиниться воле Израиля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в четверг, 18 апреля, заявил, что США, заблокировав резолюцию по Палестине, пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу. Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а может быть и вовсе изжить и изгнать их с родной территории».

Отметим, что США в Совете Безопасности ООН применили право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. «За» документ проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, «воздержались» Швейцария и Великобритания, а Соединенные Штаты единственные выступили «против».

«Результаты голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции по Палестине указывают, что США находятся практически в полной изоляции», – подчеркнул Василий Небензя.

Со своей стороны первый зам российского постпреда Дмитрий Полянский так прокомментировал результаты голосования по резолюции: «США сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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