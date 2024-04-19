Столтенберг пообещал Киеву укорить поставки систем ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в формате видеоконференции с участием глав минобороны стран альянса и Владимира Зеленского в пятницу, 19 апреля, пообещал Киеву поставки систем ПВО в ближайшее время, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсека НАТО сказал: «Министры договорились ускорить военную поддержку Украины, включая боеприпасы и системы ПВО… Мы можем ожидать новые поставки в ближайшее время».

«Я призвал страны копать глубже, что означает, что, если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать», – добавил Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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