Захарова заявила о возможности распада США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 апреля, заявила, что на фоне поляризации и напряженности американского общества «распад США выглядит не таким уж и невозможным».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Никогда в новейшей истории американское общество само не было столь поляризовано и напряжено, как сейчас. В преддверии выборов разрыв между «синими» и «красными» штатами растет с каждым месяцем. Ношение оружия, смертная казнь, вопросы семьи, миграция, права меньшинств, включая национальные, отношения со СМИ, права женщин и детей, вопросы вероисповедания. Единый «плавильный котел» Америки бурлит как никогда».

«Прошлые выборы в США закончились разгромом Капитолия – впервые за два века – и судебными сроками оппозиции. Чем закончатся эти? Распад страны на фоне все усугубляющихся противоречий между федеральным центром и штатами – Техасом, Флоридой, Алабамой – выглядит страшным, но уже не таким и невозможным пророчеством», – добавила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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