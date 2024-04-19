СМИ назвали цель атаки Израиля по Ирану

Израиль атаковал радиолокатор системы ПВО у ядерного объекта в городе Натанз в центральном Иране в провинции Исфахан, – сообщает телеканал ABC.

В сообщении телеканала со ссылкой на американский источник, в частности, говорится: «Израильтяне нацеливались на радиолокатор системы ПВО, являющийся частью защиты ядерного объекта в Натанзе в Иране».

Ранее сегодня сообщалось, что израильский истребитель в ночь на пятницу, 19 апреля, тремя ракетами Иран поразил радиолокатор и вывел его из строя.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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