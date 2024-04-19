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Пятница, 19 апреля 2024, 20:42 мск

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Брюссель крайне недоволен грузинским законом «об иноагентах»

Фото: ec.europa.eu

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано на брифинге в Брюсселе в пятницу, 19 апреля, заявил, что законопроект грузинского парламента «О прозрачности иностранного влияния» не отвечает принципам Евросоюза, что может иметь последствия для вступления страны в Сообщество, сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Борреля сказал: «Этот закон совершенно не соответствует тому, чего мы ожидаем от такого партнера, как Грузия. Это будет противоречить процессу ее вступления в ЕС. И мы просим страну отказаться от него. Если появятся элементы, которые не соблюдают европейские принципы, не соответствуют европейским устремлениям, мы займем твердую позицию».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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